Renault a limité la casse en 2019 grâce à Dacia

Vive le low cost à la française. Nos constructeurs automobiles sont à la peine, le groupe PSA a vu ses ventes mondiales baisser de 10% en 2019, Renault s'en tire avec un recul de 3,4% mais sa marque phare Dacia fait un véritable carton historique.

La marque inscrit une 7e année de hausse en Europe, une augmentation de 10%. C'est un nouveau record de vente avec plus de 560.000 voitures vendues grâce au succès de la citadine Sandero, voiture préférée des particuliers, et du 4x4 Duster. Dans le monde, Dacia se vend aussi bien et marque une augmentation de 5%.

L'autre marque de Renault, Lada, elle aussi progresse. À l'inverse, chez PSA c'est la marque haut de gamme DS qui tire son épingle du jeu avec une augmentation de 17%. Citroën s'en sort bien également en Europe mai ailleurs, tout est dans le rouge de Peugeot à Opel. C'est sur le premier marché mondial, celui de la Chine, que la chute est la plus sévère : 55% de baisse, soit 75 000 voitures en moins l'an dernier.

Voitures électriques, nouvelles stars ?

Les normes très dures qui arrivent sur les rejets de CO2 pousse les constructeurs à mettre les doigts dans la prise. Et c'est l'américain Tesla qui désormais occupe la première place en Europe sur ce marché devant Renault.

Malgré tout, le Français a le sourire puisqu'il connait une augmentation de 23% grâce à sa Zoé, et a réalisé 50 000 ventes l'an dernier. La marque prévoit même une augmentation de 70% en 2020 avec l'annonce d'une arrivée surprise, celle d'une petite Twingo toute électrique qui devrait arriver dans les prochains mois.