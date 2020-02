Victoires de la musique 2020 : les surprises de la soirée et nos pronostics

publié le 14/02/2020 à 12:27

La 35ème Cérémonie des Victoires de la musique se déroulera ce 14 février au soir en direct sur France 2 depuis la Seine Musicale, près de Paris. De nombreux changements ont été annoncés pour dynamiser la soirée. Le premier, c'est le nombre de prix qui seront décernés : 13 l'an dernier et 8 seulement ce soir. Exit les catégories de genre : rap, musiques urbaines ou du monde. Moins de diversité musicale mais en tout cas ce sera grand public, et ça ne fera pas de mal...

35ème édition oblige, la cérémonie sera festive. Selon nos informations, elle ouvrira par un tableau anniversaire mêlant des images marquantes, du live, de nombreux artistes et une centaine de danseurs et figurants. Le nouveau producteur veut recentrer l'émission sur le populaire.

Premier signal envoyé : Florent Pagny est le président d'honneur de la soirée. Il interprétera un de ses titres avec des nommés et 50 choristes. Pagny recevra une Victoire d'honneur tout comme Maxime Le Forestier dont la carrière sera célébrée ce soir avec une reprise signée Vianney et un message vidéo du retraité le plus célèbre de la chanson française... Autre indiscret RTL : un hommage sera rendu à Marie Laforêt par Clara Luciani et Philippe Katerine... Douze animateurs se succéderont dont Michel Drucker, Laurent Ruquier, Stéphane Bern, Bruno Guillon, Sophie Davant ou Daphné Bürki.

Le collège des votants intégrera aussi des amateurs de musique, des vrais gens qui ont candidaté en ligne. 200 non-professionnels ont ainsi intégré l'Académie des votants. Ce soir, tous les nommés chanteront sauf le rappeur Nekfeu qui snobe la cérémonie. 22 prestations en live sont prévues. Tous les artistes ont préparé un tableau inédit. Coup d'envoi à 21h05. Fin théorique : 00h20.

Nos pronostics

Pour la Victoire de l'Artiste féminine sont nommées : Catherine Ringer pour sa tournée Rita Mitsouko, Clara Luciani et la sensation de l'année, la Belge Angèle. Avec plus de 600.000 exemplaires vendus pour son premier album Brol, nous ne voyons pas comment Angèle pourrait passer à côté du Prix.

Chez les messieurs. Philippe Katerine est en lice pour la Victoire de l'Artiste masculin avec le rappeur Lomepal et l'immense Alain Souchon. Nous misons sur ce dernier. Son album Âme Fifties est également nommé pour la Victoire de l'Album de l'année. Il pourrait bien faire le doublé. Il affrontera Philippe Katerine, Lomepal, Nekfeu, et Vincent Delerm. Que des hommes.

Cinq candidats sont en lice pour la Victoire de la "Chanson originale". Un Prix choisi par les internautes. Le collectif Boulevard des Airs encore en lice cette année, cette fois pour son duo avec Vianney Allez reste. Autre tube Ça va, ça vient de Slimane et Vitaa. Souchon et Philippe Katerine sont encore là. Notre pari : une victoire pour Clara Luciani.

Côté concert les nommés sont : Angèle et son "Brol Tour", Jeanne Added et "Le grand petit concert" de -M-.Notre voix va plutôt à Matthieu Chedid ici.

Dernier prix choisi par le public : celui de la "Création audiovisuelle", autrement dit le "Clip de l'année". Les rappeurs PNL et leur vidéo Au DD tournée sur la Tour Eiffel sont face à Angèle pour l'excellent clip de Balance ton quoi et les Vieilles Canailles pour leur live déjà écoulé à 200.000 exemplaires. Une manière aussi de saluer l'aura intacte de Johnny Hallyday, voilà pourquoi ce trio légendaire a une belle chance de l'emporter.

Reste les deux Prix récompensant les Révélations. Révélation scène tout d'abord où se disputent Hoshi, Aloïse Sauvage et sa scénographie impressionnante notamment un micro accroché à un fil de fer qui la fait virevolter et Suzane dont l'énergie contagieuse nous a vraiment séduits. Reste le prix de l'Album révélation : l'outsider Malik Djoudi est nommé face à Pomme et son délicat Les failles et Maëlle. Le collège des votants succombera plus facilement à la douceur de Pomme.