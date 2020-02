publié le 19/02/2020 à 18:50

Le permis de conduire devrait désormais être moins cher, mais pas au rabais. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a présenté ce mercredi 19 février à Bercy le nouveau contrat-type du permis de conduire, avec les membres du Conseil national de la consommation (CNC). Ce modèle concernera les 12.000 auto-écoles du pays et il sera obligatoire à compter du 1er juin prochain.

Ce contrat-type du permis de conduire doit garantir au candidat la transparence dans son parcours d’apprentissage de la conduite et une plus grande comparabilité. La diffusion d’un contrat-type pourra contribuer à faire baisser les coûts et éviter aux consommateurs des facturations trop élevées. L'objectif du gouvernement est ainsi de réduire de 30% le coût moyen de l'examen, qui est actuellement fixé à 1.800 euros en moyenne.

L'idée de ce contrat-type est également de lutter contre les arnaques. Les professionnels du secteur ne s'en plaignent pas. "C'est très bien que tout le monde soit à la même enseigne et que tout le monde parle le même langage", déclare Luc, à la tête de quatorze bureaux entre la Vendée et la Loire-Atlantique.

À écouter également dans ce journal :

Nouveau coronavirus - Un spécialiste japonais des maladies infectieuses monté à bord du Diamond Princess a fait grand bruit en qualifiant de "totalement chaotique" la gestion de la crise du coronavirus par le Japon. Ses vidéos ont été vues des centaines de milliers de fois.

Municipales à Paris - Selon un sondage Harris Interactive Epoka, la liste conduite par la maire sortante Anne Hidalgo et celle de la candidate LR Rachida Dati recueillent chacune 23 % d'intentions de vote au premier tour. En troisième position, la liste d'Agnès Buzyn est créditée de 17%.



Biathlon - Nouvel exploit pour Martin Fourcade. Le Français a remporté, à Anterselva, un 11e titre mondial en dominant l'Individuel des Mondiaux de biathlon. Il égale ainsi le record de médailles d'or sur le plan individuel du Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen.