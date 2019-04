Permis de conduire : 200.000 dossiers seraient toujours en attente

publié le 21/04/2019 à 20:24

Il y a plus d'un an, en novembre 2017, les guichets dans les préfectures fermaient. Depuis, les démarches pour avoir son permis de conduire ou une carte grise, se font uniquement en ligne. Une bonne intention au départ, mais qui a fini par "bugger" puisqu'il y a eu énormément de demandes et le système n'était pas fait pour absorber autant de demandes.





Ce qui a provoqué des centaines de milliers de dossiers en attente, avec à la clé, de nombreuses conséquences désagréables. Certains professionnels se sont retrouvés avec des modèles impossibles à livrer faute de papiers. "Cela ne s'est pas véritablement amélioré pour un certain type de profil.", explique Maitre Josseaume, avocat en droit routier.

"Aujourd’hui effectivement, il y a encore beaucoup de difficultés à se faire délivrer un permis de conduire. Le problème c'est tout simplement la prise de contact avec les administrations. Il n'y a personne ! Ils sont aux abonnés absents", poursuit-il. L'avocat dénonce des temps d'attente de "dizaines de mois". "J'ai le dossier d'un monsieur qui a passé son permis moto en octobre 2017 et qui aujourd'hui n'a toujours pas son permis de conduire".

Maitre Josseaume, explique que selon les chiffres de l'Agence National des Titres Sécurisé (ANTS), il y aurait 200.000 dossiers en attente.