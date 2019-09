publié le 17/09/2019 à 18:44

C'est le coup de grâce pour les salariés de l'usine Ford de Blanquefort. La CGT avait saisi la justice civile, pour faire reconnaître que la fermeture du site n'était pas motivée par des impératifs économiques. Mais la Cour d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour en juger. C'était le recours de la dernière chance pour faire annuler le plan social qui touche 872 salariés. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les salariés reçoivent en ce moment leurs lettres de licenciement.

"Y'a personne qui est capable de rendre justice", a réagi une salariée de l'usine Ford, au micro de RTL. Philippe Poutou, le leader historique de la contestation à Blanquefort, accuse lui aussi le coup : "On est scandalisé, écœuré, et c'est vrai qu'on est triste, parce que c'est une bataille quand même assez longue et qu'on sait que là, on va être licencié. On n'a pas réussi à empêcher ce qu'on devait empêcher, c'est-à-dire nos licenciements".

Pour se donner du courage les salariés organisent un concert à Mérignac, en Gironde, samedi 21 septembre, sous le slogan "Ford, même pas mort". De son côté, la CGT a décidé de se pourvoir en cassation, mais sans grand espoir.

