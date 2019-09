Plan anti-drogue : qu'est-ce que l’Ofast annoncé par Castaner ?

publié le 17/09/2019 à 15:54

Depuis 20 ans, le trafic de drogue ne cesse d'augmenter en France. Il aurait même doublé au cours des deux dernières décennies, affichant un chiffre d'affaire de trois milliards d'euros par an. Christophe Castaner, Nicole Belloubet, Gérald Darmanin et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, se sont rendus ce mardi 17 septembre à Marseille, dans une cité des quartiers Nord où se trouve un point de vente de drogues. Ce dernier représente, à lui seul, une recette de 40.000 euros par jour. Autre chiffre alarmant, selon le ministère de l'Intérieur, plus 80% des règlements de comptes sont liés au trafic de produits stupéfiants.



C'est dans ce contexte de crise que le gouvernement a annoncé une nouvelle stratégie anti-drogues. "Nous avons décidé d'agir, d'agir vite, d'agir fort, d'agir collectivement pour lutter contre le fléau de la drogue et des trafics", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. La nouvelle mesure phare propose de faire travailler tous les services main dans la main, grâce à la création de l'Ofast, l'office anti-stupéfiants.

Cette agence regroupera 150 enquêteurs, des forces de l'ordre et des magistrats, dispersés en 16 antennes à travers le territoire national. Elle sera la "cheffe de file" de la lutte contre les trafics de drogue, en France. Localement, les gendarmes, les douaniers et les policiers seront sommés de collaborer ensemble, plus qu'ils ne le font aujourd’hui. Ils devront faire circuler les informations, remonter les enquêtes de terrain et adopter ensuite une stratégie globale et commune pour tous les services.