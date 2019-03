Ford-Blanquefort : le plan social accepté par la Direction du travail

publié le 05/03/2019 à 01:35

Le sort des 850 salariés du site semble scellé. Le plan de sauvegarde de l'emploi, qui entérine la fermeture de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde, a été accepté lundi 4 mars par la Direction du travail (Direccte), a indiqué Ford mardi, saluant une "étape importante franchie".



Dans un communiqué, Ford-France a salué "un plan social très complet" comprenant "un plan reclassement et de retraite anticipée" et "des mesures visant à aider les salariés à retrouver un emploi, créer leur propre entreprise ou bénéficier de formations de reconversion".

Selon des sources syndicales, aux termes du PSE entre 300 et 400 salariés pourraient être éligibles à la préretraite, entre 400 et plus de 500 devraient être licenciés, et quelques dizaines d'autres reclassés dans une proche usine co-détenue par Ford.

Plus d'informations à venir...