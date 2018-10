Les catastrophes naturelles se multiplient et coûtent de plus en plus cher

Les catastrophes se multiplient et coûtent de plus en plus cher

publié le 16/10/2018 à 07:42

Les catastrophes comme celle qui se déroule dans l’Aude semblent se multiplier. C’est ce que révèlent les économistes des Nations Unies, qui ont examiné les catastrophes de grande envergure des 20 dernières années.



Sur cette période, la violence et la fréquence de ces épisodes ont été multipliées par 2,5 et 1,3 million de personnes y ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont évalués à 3.000 milliards d’euros, soit une augmentation de 150% par rapport aux 20 années précédentes. Un montant qui permettrait largement de financer des politiques économiques plus respectueuses de l’environnement.

Et l’Hexagone n’est pas épargné. Les drames de grande ampleur ne sont plus réservés aux États-Unis, à la Chine ou au Japon. En Europe, l’Allemagne, l’Italie et la France sont les pays qui ont subi les dommages les plus conséquents. Rien que dans notre pays, les catastrophes naturelles ont coûté 50 milliards d’euros. Cela illustre notre fragilité face à un environnement en pleine mutation.

En 20 ans, 80% des catastrophes hors normes sont liées au changement climatique qui amplifie ces phénomènes. Après les tempêtes et les tremblements de terre, les inondations sont la troisième cause de dommages : 2 milliards de personnes dans le monde ont directement été affectées par ce phénomène.

Les plus

Un bras de fer s’annonce entre Ford, qui veut fermer son usine de Blanquefort, et l’Etat, qui a pourtant retrouvé un repreneur. Cette fermeture concernerait 3.000 personnes au total.



Un vent de révolte se lève contre Apple et Google, qui prennent 30% de commissions sur toutes les applications qui passent sur leurs téléphones.

La note du jour

3/20 pour Opel, qui est soupçonné par la justice allemande d’avoir manipulé les émissions diesel de ses véhicules.