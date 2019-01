publié le 03/01/2019 à 08:16

Éric Drouet, figure emblématique des "gilets jaunes", a une nouvelle fois été arrêté mercredi 2 janvier au soir, près des Champs-Élysées. Il a été placé en garde à vue pour organisation d'une manifestation sans déclaration préalable. Un peu plus tôt dans une vidéo sur Facebook, il avait appelé à mener une action pour choquer l'opinion publique.



Le routier de Seine-et-Marne avait déjà été interpellé le 22 décembre dernier pour port d'armes prohibées. Cette nouvelle arrestation a provoqué l'indignation des "gilets jaunes". Sur RTL, le porte-parole des "gilets jaunes libres" Benjamin Cauchy estime que "nous sommes dans la transcription physique de cette fermeté politique qu'a annoncée le président de la République en nous considérant comme une foule haineuse".

"Monsieur Castaner et Monsieur Macron ont décidé de réprimer et de bafouer la parole du peuple". Pour lui, cette interpellation revient à "mettre du white spirit sur un barbecue. Ça va encore faire redémarrer de la colère qui était déjà fort présente sur le territoire.

Malheureusement, ils ont remis une pièce dans la jukebox, et la chanson des 'gilets jaunes' va continuer à chanter", conclut Benjamin Cauchy.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Plus de deux tonnes et demi de résine de cannabis ont été saisies dans un fourgon en stationnement à Angers, ce qui représente pas moins de 25 millions d'euros. C'est tout simplement la plus grosse saisie de 2018 en France métropolitaine. Quatre hommes ont été interpellés au cours de cette enquête menée par la police judiciaire de la ville.





Pollution - Sous la pression du conseil d'État, le gouvernement vient de publier de nouvelles règles pour limiter la pollution lumineuse qui affecte les plantes et les animaux, mais aussi la santé des humains. Sont concernés les éclairages publics, la mise en lumière du patrimoine ou encore des équipements sportifs comme les stades.



Michael Schumacher - L'ancien pilote de Formule 1 fête ses 50 ans aujourd'hui. Le septuple champion du monde vit au ralenti depuis un terrible accident de ski il y a cinq ans.