publié le 02/01/2019

Il est désormais possible de déterminer le sexe des poussins quand ils sont encore dans l'œuf. Cette innovation importante mise au point en Allemagne permet d'éviter un massacre dans les élevages de poules pondeuses.



En effet, dans ces fermes de poules pondeuses les poussins mâles ne servent à rien, les faire grandir pour en faire des poulets n'est pas rentable. La race a été sélectionnée pour faire des œufs et pas de la viande. Ce sont donc près de 50 millions de poussins mâles qui sont éliminés en France chaque année.

Sélectionnés à la main par des opérateurs, ils sont en principe endormis, puis broyés ; une technique qui révolte les associations de protection de l'environnement. Dans la loi alimentation, il est prévu d'y mettre fin mais pas avant 2024.

D’où l'importance de cette innovation allemande qui s'appelle Seleggt. Les œufs sont percés au laser, un minuscule trou qui ne les abîme pas, la machine reconnait le sexe, ce qui permet d'éliminer les mâles avant leur naissance, avant l'éclosion et de les destiner à l'alimentation animale.



Les premiers œufs issus de ces élevages sont commercialisés en Allemagne depuis un mois. En France, un programme de recherche est financé par la filière et l'État pour mettre au point une technologie similaire, des recherches sont en cours à la Roche-sur-Yon. L'entreprise vendéenne Tonic espère ainsi tester dans les élevages son premier prototype dans un an. Avant de devenir poussin, les œufs mâles seraient récupérés et recyclés. Les laboratoires pharmaceutiques pourraient aussi s'en servir pour fabriquer des vaccins.