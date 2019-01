publié le 02/01/2019 à 07:00

Mercredi, du Centre et du nord-ouest au Benelux, le temps sera plus changeant que les jours passés avec quelques éclaircies, tandis que de Lorraine et de l'Alsace jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes, le ciel sera encore bien encombré, d'après les prévisions de Météo-France.



De la Lorraine et de l'Alsace jusqu'à l'Auvergne Rhône-Alpes, le ciel sera encore bien encombré le matin. Il donnera de faibles pluies par endroits, un peu de neige à partir de 400 m sur les Vosges et le Jura, vers 600/700 m sur le Massif central, et quelques flocons sur les Alpes du nord. L'après-midi, il continuera de neigeoter à basse altitude sur les massifs de l'est, notamment sur les Vosges. Quelques trouées apparaîtront en plaine.

De la pointe bretonne et de la Vendée aux plaines du Sud-ouest, la journée débute encore sous la grisaille, parfois accompagnée de brouillards, de quelques flocons ou dépôt de givre sur la Montagne Noire. Dans l'après-midi, les nuages bas résistent entre le sud de l'Aquitaine, le Pays toulousain et le Tarn. En revanche, des éclaircies parfois belles se développent près de l'Atlantique jusqu'au nord de l'Aquitaine.

Sur le relief des Pyrénées comme du pourtour du Golfe du Lion à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le soleil s'impose toute la journée. Il faut toutefois composer avec du vent fort sur le sud-est: mistral et tramontane atteignent 80 à 100 km/h en rafales, jusqu'à 120 en basse vallée du Rhône. En Corse, on observera quelques grisailles côtières le matin, quelques ondées en fin de journée sous un vent de nord de plus en plus sensible.



Sur le reste du pays, soit du Centre et du nord-ouest au Benelux, le temps s'annonce plus changeant que les jours passés, avec une alternance d'éclaircies et de moments nuageux. De petites averses se déclencheront l'après-midi au nord de la Seine.

Les températures

Les températures minimales afficheront 3 à 8 degrés sur la bordure méditerranéenne, 1 à 4 degrés des Hauts de France, de la Normandie et de la Bretagne à l'Aquitaine, +2 à localement -2 degrés plus à l'est. Les maximales atteindront 5 à 8 degrés sur la moitié ouest, 2 à 6 à l'est, 8 à 15 près de la Méditerranée.