publié le 26/03/2019 à 18:47

Selon une étude réalisée par un éditeur de logiciels, le mardi serait le meilleur jour pour envoyer son CV. Pourquoi le mardi ? Que deviennent nos CV ? Qu'en font les recruteurs ? Voici un petit éclairage sur ce document si précieux quand on recherche un emploi.



À partir du jeudi, la fatigue commence à se faire sentir et le recruteur est souvent accaparé par les urgences de son activité, le CV n'est donc plus du tout consulté. Il est donc recommandé de l'envoyer au début de la semaine, le lundi ou le mardi. Selon l'étude, si vous envoyez votre CV le lundi, votre candidature sera étudiée dans les 44 heures qui suivent son envoi. Mais attention car le lundi c'est le redémarrage de la semaine, donc le mardi reste la meilleure fenêtre.

Il convient d'être précis et concis dans son CV pour faire ressortir l'essentiel. Le recruteur passe en moyenne 34 secondes sur votre courrier et dans un cas sur deux, votre candidature est consultée sur un smartphone.

