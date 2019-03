publié le 26/03/2019 à 11:47

La SNCF a lancé ce mardi 26 mars, dès 6h du matin, l’achat des billets de train à prix réduit pour les vacances d’été. Cette campagne destinée en grande partie aux familles concerne à la fois les trains TGV Inoui, Intercité mais aussi Ouigo. Comme chaque année, la période estivale est débloquée à une date précise dans le but de mettre tous les voyageurs sur un même pied d’égalité, et que tout le monde puisse accéder à la même offre en même temps.



Plusieurs dates sont à retenir pour bénéficier de ces réductions. Pour les TGV Inoui et les Intercités, la période de réservations est comprise entre le mercredi 26 juin jusqu’au dimanche 1er septembre et du samedi 6 juillet jusqu’au samedi 14 décembre pour les trains Ouigo.

Cela laisse donc aux voyageurs une longue marge de manœuvre afin de préparer au mieux leurs vacances. Il faut toutefois agir rapidement puisque les trains ont tendance à se remplir à vive allure. Les habitués de ce moyen de transport ayant souvent à cœur de prendre leurs billets le plus tôt possible et aux prix les plus bas.

Ouigo propose les prix les plus intéressants

Pour vous procurer des billets, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller directement sur les sites de Ouigo, Inoui ou Intercités et d'indiquer l'itinéraire de votre voyage ainsi que la date. Plusieurs propositions vous seront alors alors soumises en fonction des horaires et des prix des trajets.



Ouigo reste l’alternative idéale pour les billets les moins chers. Cette offre low cost de la SNCF permet de voyager en TGV à partir de 10 euros. Il est toutefois important de rappeler que seules 39 destinations sont desservies. 10 millions de billets Ouigo sont donc mis en vente dès aujourd'hui pour profiter des vacances d'été.



Les TGV Inoui correspondent aux TGV classiques et proposent quant à eux une offre plus large mais également plus cher. Depuis près de deux ans, ils proposent notamment de rejoindre Bordeaux depuis Paris en seulement 2 heures et 8 minutes.