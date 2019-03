et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/03/2019 à 08:08

Moins de 35 heures. C'est le constat d'un rapport de l'Inspection générale des finances, révélé par Le Figaro, ce mardi 26 mars, sur le temps de travail de certains fonctionnaires. Sur un effectif audité de 1,1 million d'agents publics d'État, 310.000 travaillent moins que le seuil légal des 35 heures, dont 190.000 sans aucune justification.



Pourquoi avoir commandé ce rapport ? "On ne connaissait pas exactement la photographie du temps de travail des agents publics. Il y a un peu moins de 5 millions d’agents publics, un peu moins de 3 millions pour l’État. Il y a 120.000 départs en retraite chaque année et des gens sont embauchés", explique Gérald Darmanin au micro de RTL.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics estime que ce rapport "n'est pas scandaleux". "Il faut que l'on travaille, il y a des discussions, peut-être que le rapport se trompe", nuance-t-il. Avant d'ajouter : "Je trouve normal que dans la fonction publique d'État comme dans la fonction publique territoriale, on fasse 35 heures (...) Je souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise".