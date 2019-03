publié le 26/03/2019 à 11:58

L'oncle d'une enfant disparue en Syrie depuis plusieurs années est arrivé au Kurdistan syrien pour tenter de la retrouver. C'est la première fois qu'une famille française se rend en Syrie pour aller chercher une enfant, retenue par Daesh depuis plus de 4 ans.



En 2014, la fillette avait été enlevée et emmenée de force en Syrie par son père qui avait rejoint l'État islamique. Sa mère avait porté plainte pour soustraction d'enfant. Le père est mort en 2015 et depuis la petite fille, Jana, âgée de 7 ans vivait sous le joug de Daesh.



Avec la chute de Baghouz et donc de l'État islamique, son oncle maternel, Mustafa, a décidé de se rendre en Syrie pour tenter de la retrouver. Il y est arrivé il y a seulement quelques jours après être passé par l'Irak. Cela fait 4 ans et demi qu'il attendait ce moment. Depuis toutes ces années, sa famille et lui vivent dans l'angoisse. Ils sont sans nouvelle directe de Jana, qui serait aux mains d'une jihadiste lybienne.

Jana, petite fille de 7 ans qui a disparu en Syrie après avoir été emmenée par son père jihadiste en 2014. Crédit : Émilie Baujard

Les autorités kurdes l'empêchent de récupérer la fillette

Aux dernières nouvelles, la fillette aurait été vue dans le sud-est de la Syrie début janvier 2019, avec cette femme libyenne. Avec la chute de Daesh, Mustafa espère que Jana a été arrêtée et conduite dans un camp. Il est donc venu plaider sa cause auprès des autorités kurdes pour qu'on le laisse la récupérer.



Pour l'instant, l'accès lui est refusé. Les kurdes disent attendre le feu vert du Quai d'Orsay. Une nouvelle attente pour Mustafa qui a bien l'intention de rester en Syrie le temps de pouvoir vérifier par lui-même si Jana est ou non à l'intérieur du camp dont on lui a parlé. S'il la trouve, il attendra ensuite que la France la rapatrie de manière officielle, comme les 5 orphelins revenus il y a 10 jours.