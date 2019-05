publié le 21/05/2019 à 10:56

Renault se réjouit ce mardi 21 mai suite à la publication du palmarès d’avril. Le constructeur français vient de détrôner la star Tesla sur le podium des voitures électriques les plus vendues en Europe. Tout indique que la ZOE vient de dépasser la Tesla Model 3 mais aussi la BMW.



La petite compacte française a enregistré 4.000 immatriculations dans les 27 pays de l'Union européenne au mois d'avril 2019. Il y a deux explications à cette belle performance. La première, c'est l'intérêt marqué en France et en Allemagne et un peu en Italie. La seconde, c'est l'effondrement de l'Américain Tesla qui était pourtant parti en flèche au début de l'année. Il semble qu'une fois toutes les commandes initiales satisfaites, l'engouement est en train de s'essouffler.

Pour autant, les ventes de voitures à moteur électrique sont plus proches aujourd'hui du point d'eau dans le Sahara que des grands lacs américains. Elles n'ont représenté l'an dernier que 2 % des ventes totales d'automobiles en Europe. La transition n'est donc pas au rendez-vous. C'est pas faute de mesures coercitives car la réglementation sur le rejet de CO2 est de plus en plus rigoureuse mais c'est pour des raisons financières. Ces voitures coûtent très cher à l'achat, même en tenant compte des aides d'État.

Pourquoi les Européens boudent l'électrique ?

C'est prioritairement une question de coût, même si pour un public grand rouleur les problèmes d'autonomie et d'installation des chargeurs disponibles sont des facteurs importants. L'association des constructeurs européens d'automobiles est très clair sur ce chapitre financier : dans les pays où la richesse moyenne par habitant est inférieur à 29.000 euros dans l'année, ce qui représente la moitié de l'Europe, la voiture électrique n'existe quasiment pas.



La France, au milieu du peloton, commence à s'y mettre mais à petits pas. Il y a à peine 30.000 véhicules électriques sur notre territoire, ce qui représente que 1,5 % du total des ventes des concessions pour 2018 dans l'Hexagone. Même avec une prime d'État c'est toujours le montant de l'étiquette qui reste le facteur principal. Donc la bascule vers l'électrique restera conditionnée à une forte baisse des prix.

