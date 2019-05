VIDÉO - La nouvelle Peugeot 208 100% électrique déjà testée sur route

publié le 18/05/2019 à 06:02

Il est certes un peu frustrant de ne pas pouvoir prendre le volant (comme elle est encore en phase de test, il n'est pour l'instant pas possible de la conduire en dehors des essayeurs de la marque), mais cela donne déjà une bonne idée de cette voiture dans la vraie vie.



Et la première impression qu'elle donne est son agilité, malgré son poids auquel s'ajoute 310 kilos de batteries. Son centre de gravité est ainsi abaissé, ce qui lui donne une bonne tenue de route.

Cette voiture est aussi à l'aise en ville que sur nationale et autoroute, et elle est... musclée. Car cette e-208 donne toute sa puissance rapidement : elle accélère fort dans un silence monacal, un vrai effet "waouh" lorsqu'elle passe du 0 à 100 km/h en 8,1 secondes. Pour vous donner une idée, c'est grosso-modo 3 secondes de moins qu'une Zoé. Avec une vitesse de pointe à 150 km/h, cette accélération fulgurante permet de vous sortir de situations difficiles, comme pour doubler par exemple. Il existe trois versions pour la conduite : Sport, Normal ou Éco.

Une recharge complète à 6 euros

L'autonomie annoncée par Peugeot : 340 km (cycle WLTP). Il faudra bien sur le vérifier sur une longue période. Au cours de l'essai, beaucoup de personnes ont été intriguées de découvrir sur route la nouvelle 208 et surtout de la voir se recharger à une borne sur un parking de supermarché.



La recharge est d'environ 80% en 30 minutes. Ça c'est la version rapide, sinon comptez 24h chez vous sur une prise classique, ou entre 5h30 et 7h30 avec une prise spéciale. La recharge complète de la batterie revient à peine à plus de 6 euros.



Les batteries sont garanties 8 ans ou 160.000 km. Seul prix pour l'instant communiqué celui de la location en LDD : 299 euros par mois, soit à peine plus chère que les versions essence et diesel (respectivement 269 et 289 euros) et qui seront commercialisées en même temps, donnant ainsi le choix au client suivant son usage.