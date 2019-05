et Antoine Decarne

publié le 19/05/2019 à 11:42

La SNCF avait promis plus de souplesse, mais selon la FNAUT, la Fédération Nationale des Usagers des Transports, les échanges de billets sont beaucoup plus onéreux et certains billets de seconde classe connaissent des augmentations de 15 à 20%. Des modifications qui vont coûter cher aux utilisateurs, y compris ceux qui possèdent les nouvelles cartes avantage.





En effet, si jusque là les échanges de billets, après réservation, étaient gratuits pour les détenteurs de cartes avantage (12-27, Sénior, Famille...), désormais il faudra payer 5 voir 15 euros pour modifier son trajet en dernière minute. Une nouveauté qui déçoit Réda, jeune voyageur qui disposera l'année prochaine d'une carte avantage. "C'était un argument du train, de pouvoir justement changer à la dernière minute sans avoir trop de frais. C'est un vrai point noir", explique le jeune homme.

Des points noirs il y en aura aussi pour les détenteurs de la carte Liberté. Avant, cet abandonnement permettait d'emprunter tous les trajets d'une ligne, quelle que soit l'heure. Les usagers devront maintenant sélectionner un seul train et s'ils le loupent, ils devront payer un autre billet, malgré leur abonnement. "Je dois pouvoir prendre le train à n'importe quel moment et quelque fois, 15 minutes avant. Là si vous me dites que je vais devoir choisir, c'est une catastrophe !", témoigne une utilisatrice à Lille.

Outre ces modifications, une augmentation des prix des billets a déjà été remarquée par les association d'usagers. Qui regrettent déjà les anciens abonnements.