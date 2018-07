et Loïc Farge

publié le 12/07/2018 à 07:34

Le magazine 60 millions de consommateurs a mené l'enquête. Par exemple : la bouillie bordelaise. C'est un mélange de cuivre et de chaux, utilisé par beaucoup de jardiniers. C'est très efficace pour lutter contre les parasites. Mais le problème c'est que le sulfate de cuivre détruit la biodiversité, et il serait aussi nocif pour l'homme. C'est un produit irritant, déjà interdit au Danemark et aux Pays-Bas, qu'il ne faut surtout pas inhaler.



Il faut prendre ses précautions aussi avec certains engrais naturels. C'est le cas des engrais à base de roche. C'est marqué sur l'emballage : "100% naturel". C'est vrai, mais ce sont des roches de phosphate, riches en cadmium, un neurotoxique. Il est capté par les racines, donc vous allez le retrouver dans vos assiettes.

Tout ce qui est végétal n'est pas forcément sain. Par exemple, pour les huiles essentielles, il faut bien les connaître pour savoir les doser parce qu'elles sont très concentrées. Certaines sont allergisantes et irritantes. Ces huiles essentielles ne doivent pas être utilisées chez les enfants de moins de 3 ans et chez les femmes enceintes.

En fait, le mot "naturel" ne veut plus trop rien dire. C'est devenu un argument marketing. Par exemple, il y a beaucoup de produits de beauté à l'huile d'argan et à l'huile de tiaré, donc naturels. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont issus de l'agriculture biologique.



Pour les shampoings aux plantes, beaucoup contiennent du silicone, très efficaces pour démêler les cheveux, mais difficilement biodégradable. C'est un polluant.