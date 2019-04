De grandes quantités de colorants synthétiques trouvées dans les macarons

publié le 03/04/2019 à 19:33

On les aime rouges, jaunes, blancs et parfois violets... Les macarons, cette petite douceur typiquement française, a été la cible de la DGCCRF en 2018. Dans son rapport, publié en décembre dernier, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dénonce notamment les quantités anormales de colorants alimentaires synthétiques.



En plus de donner une couleur attirante, les colorants permettent également de conférer au produit une texture particulière, de contribuer à sa conservation ou encore de renforcer son goût. Mais l'utilisation de ces substances synthétiques est encadrée par la réglementation sur les additifs.

L'enquête, menée en 2017, a permis l'analyse de près de 30 échantillons de macarons, par un laboratoire de Bordeaux. Parmi eux, "44% des macarons présentaient des conformités et 22% des prélèvements se sont révélés impropres à la consommation en raison de forts dépassements de la quantité autorisée de ce colorant", affirme la DGCCRF.

Des macarons retirés de la vente

Et le gagnant porte le doux nom de "macaron coquelicot" : ce macaron détenait la plus forte concentration en colorant E124. "La consommation d'un seul de ces macarons pour un adulte, et d'un demi-macaron pour un enfant, suffisait pour atteindre un dépassement de la dose journalière autorisée. Ils ont été déclarés impropres à la consommation", explique l'organisme de répression des fraudes.



D'autant que la récente victoire de l'Équipe de France à la Coupe du monde de football a donné des idées aux pâtissiers. Ainsi, un macaron aux couleurs nationales à été, lui aussi, déclaré impropre à la consommation du fait de la haute concentration des colorants E133 et E124.



La DGCCRF annonce que ces opérations de contrôle se poursuivront en 2019.