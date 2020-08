Plomberie : ils achètent une maison et découvrent de graves fuites d'eau

publié le 24/08/2020 à 13:55

Le 27 janvier 2020, Alexandre et son épouse font l’acquisition d’une maison. Après la traditionnelle visite, tout semble parfait. Le couple emménage sereinement le 8 février. Mais, dès les premiers jours, ils constatent rapidement un problème d’écoulement des eaux.

Le 17 février, c’est la stupéfaction. Après avoir pris son bain, la femme d'Alexandre découvre une importante fuite au niveau du plafond du rez-de-chaussée. Affolés, les nouveaux propriétaires contactent l’agence immobilière et le notaire. Sur leurs conseils, le plombier repasse ; un plombier qui était déjà intervenu pour des problèmes de canalisation sur cette partie de la maison, en 2017.

Nouvelle surprise, ce plombier explique avoir abandonné le chantier à l’époque. En tout état de cause, selon l’expert qu'Alexandre engage, il y aurait de graves malfaçons. Pour lui, les vendeurs restent en première ligne et doivent prendre en charge les travaux.

Après leur avoir envoyé le rapport et un devis de 5214€ pour la salle de bains, les anciens propriétaires assurent par écrit qu'un remboursement de la facture sera fait. Rassurés, Alexandre et sa femme font un emprunt à leurs proches pour faire intervenir un artisan, et le régler. Mais, depuis, les anciens propriétaires n'ont envoyé aucun versement. Et, malgré les relances d'Alexandre, rien ne bouge.

Alexandre contacte Julien Courbet afin d'obtenir le remboursement, par les anciens propriétaires, des travaux effectués.

