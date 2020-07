Immobilier : il achète sur plan mais l'appartement ne tient pas ses promesses

publié le 01/07/2020 à 12:06

Alain a 78 ans. En 2015, il s’engage auprès d’un promoteur pour l’achat d’un appartement sur plans dans le but d’y couler ses vieux jours avec votre épouse. Prix global du bien : 724.000 euros. C’est une somme, mais cela représente toutes ses économies et surtout, d’après les plaquettes commerciales, il s’agit d’une réalisation de standing.

Après un an de retard, il récupère enfin les clés de son nouveau logement le 20 décembre 2017. C’est un soulagement, mais il émet tout de suite des réserves en constatant un début de corrosion sur le garde-corps. Le promoteur fait bien repasser un sous-traitant. Sauf que la rouille réapparaît. Et très vite, Alain se rend compte que tous les autres copropriétaires rencontrent le même problème dans l’immeuble.

Une mise en demeure du syndic aboutit finalement à une nouvelle intervention en mars 2019. Seulement, là-encore, celle-ci se révèle inefficace. Depuis, plus rien n’y fait. Alain a beau faire passer un huissier et réclamer au promoteur une prise en charge sérieuse du dossier, son problème n’est jamais résolu. Conséquences : plus les mois passent, plus la rouille se développe. Elle commence même à se propager sur le crépi. Dans ce contexte, son appartement ne pourra jamais être vendu à sa juste valeur s'il décide de s'en séparer.

L'équipe de Julien Courbet va tout faire pour obtenir du promoteur qu'il traite les garde-corps de toute la copropriété de manière efficace et durable afin que la peinture ne se décolle plus.

