Arrêt maladie : il ne touche plus rien à cause de son employeur

publié le 02/07/2020 à 12:39

Laurent est en arrêt maladie depuis plusieurs mois mais depuis le 10 avril, il ne touche plus aucune indemnité. Le 6 janvier, alors qu'il est arrêté pour dépression, il fait une rechute d’un accident du travail qui s'était produit en 2014. Il a vu le médecin-conseil de l’assurance maladie qui a confirmé cette rechute.

A la fin de son arrêt pour dépression le 10 avril, il a donc un nouvel arrêt et devrait être indemnisé. Or, il ne touche rien. Lorsqu'il fait une réclamation à l’assurance maladie, elle répond qu'il doit passer devant le médecin-conseil. Alors que ça a déjà été fait !

Ce n'est pas tout : selon l’assurance maladie, son employeur, qui l'a licencié entre-temps, n’a pas renvoyé les documents nécessaires. Laurent renvoie donc à la Sécurité sociale le courrier du médecin-conseil qui confirme sa rechute, ainsi que tous ses arrêts de travail. Puis il relance à plusieurs reprises, mais rien n’y fait et Laurent est sans ressources depuis plus de deux mois.



"J’ai fait de nombreuses réclamations par téléphone, par mail et même j’avais un rendez-vous avec l’assurance-maladie mais on me l’a annulé parce qu’il manquait le papier de l’employeur", explique Laurent à Julien Courbet dans l'émission de jeudi 2 juillet. "Heureusement, j’ai un peu d’argent de côté pour m’en sortir mais ça devient pénible, j’avais eu le même problème en 2015 pour ce même accident de travail".

"Laurent pourrait saisir le médiateur et le tribunal dédié aux affaires de la sécurité sociale, qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. Cela dit, c’est facile de dire ça pour un avocat, mais aujourd’hui on attend un document que la sécurité sociale et les employeurs se transmettent entre eux informatiquement, et c’est ce document qui n’est pas transmis, c’est scandaleux car sa rechute est confirmée par le médecin conseil depuis février", renchérit Maître Félonneau.



