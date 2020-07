Les travaux d’isolation de sa maison virent à la catastrophe

publié le 03/07/2020 à 12:16

Gilles vit à la montagne là où la température peut descendre jusqu’à -20°C l’hiver. En octobre 2015, en ayant assez de souffrir du froid et d’avoir des consommations d’énergie astronomiques, il choisit de faire appel à une entreprise pour isoler sa maison par l’extérieur.



Gilles règle 18.751 euros sur un total de 19.284 euros. Il décide de conserver le solde car il émet de sérieuses réserves. Et à raison. Les artisans ont cassé son évacuation d’eaux pluviales, les fenêtres sont rayées et il est devenu impossible de reposer les volets en raison de l’épaisseur de l’isolation. Plus embêtant encore, dès les premiers grands froids, l’enduit se fissure et part en lambeaux !

Écœuré, Gilles exige que l’entreprise reprenne les travaux. Depuis, malgré le constat accablant d’un expert suivi de plusieurs mises en demeure par l’entremise de l’UFC-Que Choisir, la société se contente de proposer à Gilles une maigre participation de 1.000 euros pour l’installation de nouveaux volets. Quant à son assurance, elle répond bien en octobre 2019. Sauf qu’elle ne reconnaît qu’une partie des dommages en ne proposant que 9.000 euros d’indemnité…

Hors de question pour Gilles d’accepter car, selon son expert et l’avis d’autres professionnels du secteur, il faut tout reprendre. Un devis chiffre d’ailleurs l’ensemble à 17.078 euros… Il compte sur RTL et Julien Courbet pour débloquer la situation.

