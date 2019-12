Idées cadeaux Noël 2019 : 4 idées zéro déchet pour rester écolo pendant les Fêtes

publié le 01/12/2019 à 08:04

Marche pour le climat, succès d'Extinction Rébellion et de Greta Thunberg : l'année 2019 a été riche en mobilisations pour la protection de l'environnement. L'important mouvement populaire autour de la cause planétaire a notamment permis de faire émerger des interrogations au sujet de nos habitudes de consommation. Et pas question de laisser tout cela de côté pour les Fêtes. Alors, comment associer conscience écologique et idées de cadeaux originales ?

Une solution : le zéro-déchet. Ce mouvement écologique consiste à consommer uniquement des produits qui ne produiront aucun détritus, notamment en éliminant le plastique. "Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas", martèle ainsi l'association Zero Waste, spécialiste du sujet.

Pour Noël, pensez d'abord à emballer vos cadeaux dans des emballages en tissus réutilisables ou, à défaut, dans du papier journal. Ensuite, pour éviter qu'une partie de vos cadeaux ne finissent parmi les quelques centaines de kilos de détritus que chaque Français produits par an, voici trois idées zéro-déchet pour vous démarquer sous le sapin.

1. L'immatériel : un abonnement

Le plus sûr pour ne pas créer de déchets reste d'offrir un cadeau immatériel. Et, dans cette perspective, offrir un abonnement est une valeur sûre. Connectez-vous aux plateformes de musiques en streaming pour offrir par exemple un abonnement à Spotify ou Apple Music. Si vous préférez les séries (ou les films), en attendant que Disney + soit disponible en France, vous pouvez offrir un abonnement à Netflix ou OCS.

Offrir un abonnement à une plateforme de streaming. Crédit : Unsplash/Glenn Carstens-Peters

Plus traditionnel, les abonnements cinéma font également l'affaire. À l'approche des Fêtes, les principales enseignes font souvent des promotions sur leur cartes d'accès illimitées. Et si vous n'avez pas peur des reproches... vous pouvez aussi tenter l'abonnement à la salle de sport.

2. L'inoubliable : une expérience

Au-delà de la protection de la planète, le zéro-déchet a l'avantage de nous faire sortir des sentiers battus. Alors quoi de mieux qu'en profiter pour offrir un cadeau qui restera dans les annales ?



Hormis les traditionnels coffrets cadeaux (dont le carton finit souvent à la poubelle), il est possible de souscrire à différentes activités en ligne, directement sur les sites internet des organisateurs. Une possibilité qui s'applique aux sports extrêmes comme aux ateliers cuisine ou aux stages de méditation.

Offrir une expérience permet d'allier le zéro-déchet à un cadeau inoubliable. Crédit : Unsplash/Jim Stapleton

Dans la catégorie des expériences, entrent également les billets pour un spectacle ou un concert. Là aussi, il est possible de trouver tout plein d'idées en ligne, directement sur les sites des salles ou sur les intermédiaires comme Digitick ou Ticketac. Et pour un cadeau encore plus zéro-déchet : n'imprimez pas vos billets, envoyez-les plutôt par mail.

3. Le pratique : un accessoire réutilisable

Pour éviter les objets qui s'usent et se jettent rapidement, il est possible de leur substituer des modèles réutilisables. Vous pouvez profiter de Noël pour offrir des jolies bouteilles en inox, comme celles aux motifs colorés de la marque 24 Bottles ou en verre comme celles d'Altermundi. Avec elles : fini les bouteilles en plastique.



Dans toute la maison des substituts aux objets du quotidien peuvent faire l'objet de cadeaux de Noël. Si les brosses à dents en bambou ou les cotons réutilisables ne sont pas les meilleurs objets à offrir, d'autres comme les sacs en toile (ou tote-bags), destinés à l'origine à remplacer les sacs plastiques pour faire les courses, sont devenus de véritables accessoires de mode.

4. L'indémodable : un livre

Pour allier budget et écologie, le livre reste comme chaque année un incontournable de Noël. Pour les plus jeunes notamment, de nombreux ouvrages inclusifs existent comme alternative aux classiques jeux en plastique. Et pour les plus grands, un livre est la garantie de toucher juste : il y en a pour tous les goûts.