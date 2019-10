publié le 21/10/2019 à 09:41

Les gestes anti-écologiques, bientôt un Péché capital ? Réunis au Vatican en synode, assemblée d'un certain nombre d'évêques portant sur l'Amazonie, les prélats ont appelé le Pape à se verdir davantage. Ils lui demandent une conversion à l'écologie intégrale pour "placer la dignité humaine au centre de tout, trop souvent piétinée".

L'idée pourrait être de reconnaître le fait de polluer comme un péché c'est-à-dire vous entraînant vers une existence de vice et de douleur. C'est l'un des grands clichés de l'église catholique qui date du IVeme siècle. Les Péchés capitaux sont actuellement au nombre de sept : l'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la colère, la gourmandise et la paresse.

Mais le rythme de l'Eglise est très lent car modifier le droit canonique nécessite une réflexion de chaque instant. On est donc plus dans une référence à l’époque que dans le rajout d’un péché supplémentaire. En plus du droit canonique, il faudrait prévenir l’enfer d’un nouveau péché, toutes les damnations et punitions mises en place depuis 2019 ans à revoir, un foutoir.

Le pape François, sensible à l'environnement

Depuis son élection le pape François est très sensible au sujet de l’environnement. En février dernier, il s’étonnait que les fidèles n’évoquent pas la pollution dans leurs confessions ou dénoncent les crimes écologiques. En 2015, il a publié une encyclique Laudato Si, consacrée à l’environnement et à sa fragilité.

L'écologie, une question important pour les religions

Chrétiens, juifs, musulmans, depuis longtemps, les religions monothéistes appellent à une préservation de la planète. Elles ne jouent pas dans la même cour que le bouddhisme, qui par son respect des êtres humains et de la nature, passe à un niveau au dessus. Dans le club très privé des divins, on prépare toujours un menu vegan pour Bouddha. Le carbone

bientôt un péché ? Tu ne pollueras pas, parfait pour un remake des dix commandements.

Le Plus

L’office national des forêts, abandonne les pesticides. C'est une bonne nouvelle même si, selon ce service de gestion, cela concerne que 0,02% des surfaces forestières. En 2018, l’ONF avait déjà abandonné le glyphosate. De nouveaux des insectes de retour en forêt,

mais quelle étrangeté ?

La Note

2/20 au Qatar qui va climatiser les rues. Après la climatisation des stades au toit ouvert pendant les mondiaux d’athlétisme, le Qatar veut lutter contre la très forte chaleur en

climatisant l’extérieur. Le fait de climatiser un endroit ouvert ne sert à rien à part produire plus d’énergie donc plus de pollution donc plus de chaleur donc plus de climatisation.