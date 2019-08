Rentrée scolaire : quelles fournitures écolos à mettre dans le cartable ?

publié le 21/08/2019 à 06:15

À moins de deux semaines de la rentrée et pour beaucoup, la corvée du moment c'est l'achat des fournitures scolaires. L'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de familles. Son montant oscille entre 368,84 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 389,19 euros pour les 11-14 ans et 402,67 euros pour les 15-18 ans.

Avant de se jeter sur les cahiers et les stylos, l'Agence de l'Environnement, l'ADEME, vient de publier un guide des fournitures écologiques car certains produits peuvent être polluants et même toxiques pour les enfants.

Premier conseil : plus ça sent fort, plus c'est toxique. Il peut y avoir dans certaines fournitures des solvants, des perturbateurs endocriniens, à petite dose mais quand elles s'accumulent autant éviter d'exposer les enfants à ces substances, donc évitez par exemple, les feutres et les gommes parfumées, ou encore la pâte à modeler parfumée.

Quelles fournitures privilégier ?

Pour la colle, préférez une colle en pâte ou en bâton à une colle liquide qui contient des solvants chimiques. Évitez aussi les crayons de couleur vernis, mâchouiller du bois naturel est moins dangereux.

Mieux vaut un correcteur en ruban, la fameuse souris, plutôt qu'un correcteur liquide, mieux vaut aussi une peinture aquarelle qu'acrylique, un marqueur effaçable plutôt que permanent.

Les fournitures ont aussi un impact sur l'environnement

Certaines fournitures peuvent avoir un impact sur l'environnement, notamment le papier. L'ADEME préconise des cahiers, des feuilles, avec trois labels qui préservent les forêts : l'écolabel européen, l'ange bleu qui est allemand, ou le cygne blanc scandinave.



Évitez aussi au maximum le plastique en achetant plutôt une règle en métal, des cahiers cartonnés, enfin regardez bien la liste donnée par les enseignants et faites les fonds de tiroir, il y a forcement du matériel de l'an dernier qui pourra être réutilisé.