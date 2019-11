publié le 24/11/2019 à 05:33

En hiver, il est plus difficile de chausser ses baskets. Un jour il pleut, le lendemain il neige, le troisième jour il vente... Pourtant, s'il est bien une saison où il faut bouger, c'est l'hiver. Mais, attention, il n'est pas question de faire n'importe quoi et de s'exposer à la morsure glaciale du vent sans un minimum de précautions.

Comme l'organisme n'aime pas les chocs thermiques, le premier conseil est de bien s'échauffer pour éviter que les articulations prennent froid. Deuxième impératif : soignez l'isolation. La consigne est simple, c'est la recette des "trois couches". Une première pour respirer, une deuxième pour isoler et une troisième pour protéger.

S'il fait vraiment très froid, optez pour le vêtement "seconde peau". Il est léger, technique et doux. il permet surtout de conserver la chaleur de votre corps sans entraver vos mouvements. N'hésitez pas à vous habiller en noir : les couleurs foncées absorbent les rayons solaires.

Mieux résister aux virus

Autre conseil : bien protéger les extrémités du corps. Gants et chaussettes sont les bienvenus. Quant à la tête, elle doit rester près du bonnet !

Enfin, côté respiration, il vaut mieux respirer par le nez et expirer par la bouche, si l'effort n'est pas trop soutenu. L'air froid sera réchauffé directement par les poumons. Côté boisson, on opte évidemment pour l'eau. On n'oublie surtout pas de s'hydrater (la respiration de l'air froid accélère la déshydratation). Si vous craignez la petite fringale, quelques fruits secs ou barres de céréales feront l'affaire. Ces en-cas contiennent tout le sucre nécessaire dont vos muscles ont besoin pour combattre le froid et vous apporter l'énergie.

Continuer à faire du sport alors qu'il fait froid est très bénéfique pour la santé. Outre aider à canaliser son stress, le sport permet de mieux résister aux virus qui se multiplient avec le froid. Et pour ceux qui ne peuvent pas exercer une activité sportive durant leur semaine, il est au moins conseillé de marcher un peu chaque jour, ou de privilégier les escaliers à l'ascenseur par exemple.