publié le 22/11/2018 à 17:19

Le “zéro déchet”, Hélène de Vestele y est quasiment parvenue."Dans ce bocal, il y a l'intégralité de mes déchets non compostables, non recyclables sur un an”, affirme-t-elle un petit récipient en verre à la main.



Le secret de cette YouTubeuse pour éviter au maximum de jeter ou de gaspiller : des gestes simples, prodigués sur sa chaîne mais aussi lors des master-classes.



Ce soir-là à Paris, la blogueuse enseigne à une vingtaine de personnes comment "faire un tissu enduit de cire pour pouvoir conserver leurs aliments”.

“Le cellophane et l’aluminium sont des déchets, des consommables qu’on va prendre, utiliser pendant 5 minutes ou deux jours et ensuite jeter, alors que cela c’est quelque chose que l’on va pouvoir réutiliser”, explique-t-elle.



Des solutions concrètes qui permettent à tout un chacun d’adopter un comportement écologique et de changer progressivement ses habitudes dans la cuisine ou la salle de bain.

Par exemple, avec de l’argile blanche, Hélène de Vestele aide encore les internautes à fabriquer eux-même leur dentifrice “le plu sain possible”.

Un exemple de recette facile et éco-responsable qui ne s’arrête pas là. "On va avoir le déodorant, aussi fait-maison (...) on va avoir la brosse à dents bois, puis là on a l'oriculi (cure-oreille) pour remplacer les coton-tiges”, énumère-t-elle.



Chaque année, un foyer français jettent 354 kilos de déchets. Les deux-tiers seront incinérés ou entreposés dans des décharges. Autrement dit, ils pollueront l'environnement.