Disney, descendant de la famille des comtes d'Isigny, connue pour son beurre

The Walt Disney Company inaugure à Isigny-sur-Mer (Calvados) un jardin Walt Disney et une plaque.

publié le 09/08/2019 à 08:45

Walt Disney et le beurre d'appellation d'origine contrôlée, un même nom pour deux activités bien différente, d'Isigny. L’histoire débute il y a bien longtemps, en l’an 1066 sur les terres normandes. À cette époque, un certain Guillaume le Conquérant rêve de grandeurs. Et quand meurt le Roi d’Angleterre, il veut devenir le nouveau monarque britannique.

"À l’époque il n’y a pas les frontières d’aujourd’hui", explique Sébastien Durand, spécialiste de l’histoire de Disney. "Guillaume est duc de Normandie. Le roi d’Angleterre est mort juste avant. Il va gagner la bataille de Hastings et il deviendra roi d’Angleterre."

À la suite de Guillaume le Conquérant, des proches, alliés, quittent leur Normandie natale. "Depuis la Normandie, il est accompagné par beaucoup de nobles de l’époque", raconte encore l'historien. "Ils vont faire souche en Angleterre. Avec le temps, ça va devenir le nom de famille Disney."

Ainsi, aux origines de la famille Disney, il y a la famille normande d’Isigny. Avec le temps, les descendants des seigneurs d’Isigny quittent l’Angleterre pour l’Irlande, le Canada, puis les États-Unis. Les générations se succèdent jusqu’à la naissance de Walt Disney.

Le monstre du film d’animation découvre ses origines lors de la création du premier Disney Land. "Au début des années 50, Walt Disney est sur un projet formidable", estime Sébastien Durand. "Avant son arrière-grand-père, la famille Disney était d’Irlande. Le blason de Walt Disney a trois lions qui symbolisent son attachement à la Normandie."

Un attachement pérenne de Disney à la France

Cette proximité avec la Normandie et la France, Walt Disney l’a conservée toute sa vie. "Disney a toujours eu un attachement à la Francee, rappelle le spécialiste de l'histoire du géant du divertissement. "Il a découvert les paysages normands, le Mont-Saint-Michel. Il y a plein de choses qui vont infuser son œuvre. Dans Blanche Neige, l'architecture est très proche des maisons normandes."



La nouvelle des origines de Walt Disney intéresse alors tout particulièrement la commune d’Isigny où sont fabriqués les beurres, crèmes et fromages d’Isigny. Si bien qu’au début des années 1990, quand Disney Land Paris s’implante à Marne-la-Vallée, la marque Isigny fait partie de l’aventure.



"Quand la ville d’Isigny va apprendre qu’elle est le berceau de la famille Disney, ils vont convaincre Disney que le beurre d’Isigny doit être servi sur les tables des restaurants du parc", explique Sébastien Durant. "C’est du beurre d’Isigny parce que c’est le berceau de la famille Disney."



Le lien entre Isigny et Disney continue de se tisser encore aujourd’hui. "Pour Isigny et leur notoriété en France, pouvoir rappeler le lien est intéressant. Pour la première fois, un jardin a porté le nom de Walt Disney. Ils ont ouvert depuis un espace consacré à Mickey. Pour raconter ce lien que Disney a avec la France." Les petits beurres d’Isigny et le blason normand de Walt Disney sont toujours visibles pour les visiteurs de Disney Land Paris.