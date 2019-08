L'histoire d'amitié entre Clarins et Sœur Emmanuelle

publié le 08/08/2019 à 08:45

Quand le grand public découvre sœur Emmanuelle à la fin des années 70, c’est pour son action en Égypte auprès d’enfants qui vivent dans la misère. Son dévouement autant que son franc parlé, marquent les esprits. À cette époque, en France, bien loin du Caire, la famille Courtin-Clarins, à la tête de la marque Clarins, veut s’investir pour les femmes et les enfants. Un prix est créé, remis chaque année à une association.

La première à recevoir cette aide financière a été l’alpiniste Christine Janin, première femme à avoir gravi l’Everest. "C’est un petit peu la victoire de Christine Janin d’arriver toute seule, explique Christian Courtin-Clarins, président du comité de surveillance du groupe Clarins. Mon père avait dit 'c’est formidable ce que vous faites'. Elle a dit 'je ne le fais pas pour moi' et c’est là qu’on a dit 'on va donner un prix pour les femmes qui ont autant d’énergie et qui donnent autant d’amour de passion aux enfants'."

Et chaque année, une association reçoit un prix, avec un chèque et l’engagement d’être suivie les années suivantes par la marque Clarins. Jusqu’en cette année 2000 où se croisent les destins de la famille Courtin-Clarins et sœur Emmanuelle. Le prix Clarins est proposé à la petite sœur des pauvres pour son association Asmaé.

La popularité de sœur Emmanuelle grandit. Elle fonde une association Asmaé. Et des milliers de donateurs viennent en aide aux enfants démunis. En l’an 2000, la famille Courtin-Clarins veut aussi faire partie des mécènes de sœur Emmanuelle, en participant financièrement à son action.

Une relation pérenne entre Clarins et sœur Emmanuelle

"C’est mon père qui a eu cette idée, elle nous a rencontré, elle est venue à table, raconte Christian Courtin-Clarins. 'Vous savez qu’avec cette nappe, je peux nourrir une centaine d’enfants ?'. Je pense que les réponses qu’on lui a faites l'ont étonnée. Elle a dit 'moi je veux bien'. L’ensemble du personnel suivait le pas et faisait une collecte pour pouvoir donner de l’argent à sœur Emmanuelle."

Le jour de la remise du prix, sœur Emmanuelle participe à la cérémonie à sa façon. "On est sur la scène, on l’accueille, on avait créé pour elle un cœur avec une farandole, se souvient le président du comité de surveillance du groupe Clarins. Elle est très contente, elle ouvre l’enveloppe. 'Je compte, je n’ai jamais vu un chèque comme ça. L’argent c’est pas bien mais ça sert quand même pour faire rouler la voiture'."

L’histoire se poursuit entre sœur Emmanuelle et les Courtin-Clarins qui continuent de se voir régulièrement. "Pascal parle des trois ordres, premier ordre la matière, l’intelligence, l’amour gratuit. Chez les Courtin, j’ai trouvé les trois réunis. Quelle ouverture de cœur il y a dans cette famille. Je l’ai vécu moi, j’en ai l’expérience", disait la religieuse.

"Elle adorait mon père qui avait construit la société Clarins, explique Christian Courtin-Clarins. Elle adorait mon père, on pouvait avoir n’importe quel rendez-vous, on annulait tout." Le lien s’est tissé jusqu’aux derniers jours de sœur Emmanuelle. Plus de 10 ans après le décès de Sœur Emmanuelle, la marque Clarins continue encore aujourd’hui de soutenir l’association Asmaé de Sœur Emmanuelle.