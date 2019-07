publié le 06/07/2019 à 10:18

C'est une mauvaise surprise pour les vacanciers et les commerçants : cinq plages de Normandie sont toujours interdites à la baignade, ce samedi 6 juillet. Cette décision a été prise jeudi par la préfecture du Calvados. Sont concernées : Tracy-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Bernières-sur-Mer (plage ouest), Lion-sur-Mer et St-Aubin-sur-Mer.

La cause ? Une pollution microbiologique. Des taux inhabituels de bactéries fécales de type escherichia coli ont été détectés dans la journée de jeudi, rapporte Le Parisien. Même s'ils étaient à la baisse vendredi, les autorités ont préféré maintenir l'interdiction au public.

L'origine de cette pollution est encore à déterminer. "Il est possible que l'on n'ait pas encore identifié une structure dont les rejets seraient impropres. Il est aussi très possible que la chaleur de ces derniers jours cumulée aux marées et vents forts ait empêché le bon renouvellement des masses d'eau et favorisé la concentration bactériologique", explique Gauthier Jue, ingénieur biologiste à l'ARS (Agence régionale de santé) au quotidien régional.



¿¿¿¿ BAIGNADE INTERDITE ¿¿¿¿

Les niveaux de pollutions microbiologiques demeurent supérieurs aux normes sanitaires.

La baignade est interdite sur les plages suivantes jusqu'à un retour à la normale :

Tracy/Mer

Courseulles/Mer

Bernières/Mer (plage ouest)

Lion/Mer

St-Aubin/Mer pic.twitter.com/RIn4UKeV2l — Préfet du Calvados (@Prefet14) 5 juillet 2019

En plus de ces interdictions, un arrêté préfectoral en date du 3 juillet interdit également la pêche à pied des coquillages sur les plages, de Courseulles-sur-Mer à Ouistreham Riva-Bella.