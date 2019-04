États-Unis : la rémunération du patron de Disney fait polémique

publié le 23/04/2019 à 07:25

Une polémique fait débat aux États-Unis sur la rémunération du patron de Disney, Bob Iger, qui a touché plus de 65 millions de dollars en 2018, soit 58 millions d'euros. Cette polémique est particulièrement intéressante parce qu'elle est rare et parce qu'elle est suscitée par l'une des héritières de l'empire Disney, Abigail Disney, qui trouve cette rémunération "insensée".



La petite nièce de Walt Disney salue tout de même le travail de Bob Iger, directeur général depuis 14 ans et dit même que c'est un homme bien. Cette rémunération "peut s'expliquer économiquement" puisqu'elle est indexée sur les profits, qui ont atteint des records. Disney a enregistré 60 milliards de dollars de revenus l'an passé.

Concrètement, ce qu'Abigail Disney reproche à Bob Iger est d'être devenu le Picsou du groupe en soulignant qu'il gagne 1.424 fois plus que le salaire médian dans son groupe. Elle ajoute qu'avec cet argent, il aurait pu augmenter de 15% tous les employés de Disneyland, et empocher néanmoins 10 millions de dollars.