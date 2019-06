publié le 04/06/2019 à 15:50

On retourne au boulot chez Disney : après Le Livre de la jungle, Aladdin, et très prochainement, Le Roi Lion (le 17 juillet 2019 en salles), la firme de Mickey s'attaque à son plus ancien dessin-animé, le chef d'oeuvre Blanche-Neige et les sept nains, sorti en 1937 aux États-Unis.



D'après les informations du magazine américain Variety, les studios préparent une adaptation en live-action (film en prise de vues réelles) de la célèbre princesse à la peau de porcelaine, 80 ans après l'original. À la réalisation, Marc Webb, aux commandes de The Amazing Spider-Man (2012), est en pourparlers.

Aucun élément du casting n'a évidemment été encore annoncé. Qui incarnera la jeune princesse, interprétée par Kristen Stewart en 2012 dans Blanche-Neige et le chasseur (des studios Universal) ? Qui se cachera sous les traits de la méchante reine ? Nos questions trouveront certainement leurs réponses dans quelques mois.

En attendant, du côté du scénario, Erin Cressida-Wilson, le scénariste de La Fille du train est également en négociations. Et pour la bande-originale, les compositeurs Benj Pasek et Justin Paul sont pressentis. Ce sont eux qui avaient réalisé la musique de La La Land ou encore The Greatest Showman. On espère évidemment qu'Un jour mon prince viendra ne s'en trouvera pas trop changé.

