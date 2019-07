7. Laurent Dassault et sa famille avec 23 milliards d'euros - Groupe Dassault

publié le 04/07/2019 à 14:28

Avec 90,2 milliards d'euros, le fondateur de LVMH, Bernard Arnault, demeure la plus grosse fortune de France. À la première place depuis des années, il garde sa position dans le classement 2019 réalisé par le magazine Challenges. Il pesait 46,9 milliards d'euros en 2015.

Les frères Alain et Gérard Wertheimer, propriétaires de Chanel, passent de la sixième à la deuxième place du classement avec une fortune estimée à 50 milliards d'euros. Ils devancent l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, à la tête d'un empire à 45,8 milliards d'euros.

Xavier Niel sort du top 10 au profit d'Emmanuel Besnier qui prend la neuvième position. À la tête du groupe Lactalis, il représente 12 milliards d'euros. Les groupes Mulliez, Hermès, Dassault, Kering et Castel Frères se sont tous enrichis en un an. Seul Patrick Drahi à la tête du réseau télécom Altice perd 5,7 milliards et figure à la dixième place.