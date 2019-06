Bernard Arnault : 3e fortune mondiale derrière Jeff Bezos et Bill Gates

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

OK

Une autre fortune française est présente dans le top 10. Françoise Bettencourt Meyers, héritière de l'Oréal, est classée neuvième avec une fortune estimée à 56 milliards de dollars . Elle reste la femme la plus riche du monde.

C'est la première fois que l'homme à la tête de l'empire du luxe LVMH franchit la barre symbolique des 100 milliards. Il rejoint le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, qui se classe première fortune mondiale , et celui de Microsoft, Bill Gates. Cette année, les actions de son entreprise LVMH ont augmenté de 43% , ce qui a rapporté 32 milliards d'euros à Bernard Arnault .

100,4 milliards d'euros. C'est ce que posséderait exactement Bernard Arnault ce mercredi 19 juin, selon le Bloomberg Billionaires Index , qui publie quotidiennement la fortune des 500 personnes les plus riches du monde .

article

7797883592

Bernard Arnault : 3e fortune mondiale derrière Jeff Bezos et Bill Gates

Bernard Arnault : 3e fortune mondiale derrière Jeff Bezos et Bill Gates

L'homme d'affaire français est le troisième homme le plus riche au monde, selon le classement Bloomberg. Il rejoint Jeff Bezos et Bill Gates au club des fortunes de plus de 100 milliards.

https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/bernard-arnault-3e-fortune-mondiale-derriere-jeff-bezos-et-bill-gates-7797883592

https://cdn-media.rtl.fr/cache/RihLpO5jB7_GfOpB0opChQ/330v220-2/online/image/2019/0418/7797458385_bernard-arnault-le-18-octobre-2017.jpg