publié le 19/02/2019 à 14:09

Star planétaire de la haute couture, Karl Lagerfeld est décédé mardi 19 février. Tout au long de sa carrière, il a su réinventer avec brio la maison Chanel pendant plus de 30 ans tout en se forgeant son propre personnage, célèbre pour son allure mais aussi pour ses formules percutantes et controversées.



La maison de haute couture a annoncé que c'est Virginie Viard qui succédera au "Kaiser" à la création des collections Chanel. "C'est à Virginie Viard, directrice du Studio de création mode de Chanel et la plus proche collaboratrice de Karl Lagerfeld depuis plus de 30 ans qu'Alain Wertheimer (copropriétaire de Chanel) a confié le soin d'assurer la création des collections pour continuer de faire vivre l'héritage de Gabrielle Chanel et de Karl Lagerfeld", selon le communiqué.

Lagerfeld avait vu sa santé considérablement décliner ces dernières semaines, au point de ne pas se présenter pour saluer le public, après le défilé de la collection Printemps-Été 2019. Chose qu'il n'avait jamais manqué de faire depuis ses débuts chez Chanel en janvier 1983.

> Portrait de Karl Lagerfeld, célèbre couturier décédé mardi 19 février 2019 Crédit Image : AFP | Crédit Média : RTL | Date : 19/02/2019