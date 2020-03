Dacia dévoile la voiture électrique la moins chère du marché

publié le 29/02/2020 à 13:06

Le salon de Genève qui devait se tenir à partir du 2 mars a été annulé pour cause de coronavirus, ce qui n'a pas empêché les constructeurs automobiles de dévoiler leurs nouveauté, à commencer par Dacia qui créé l'événement avec la voiture électrique la moins chère du marché.

La marque fête ses 15 ans et va frapper très fort avec un modèle électrique. Elle ressemblera certainement au modèle lancé en Chine, la KZE, une voiture qui est franchement convaincante, basique et efficace. Elle compte 45 chevaux et une batterie avec une autonomie de 250 kilomètres. Le rapport qualité/prix est imbattable, en Chine, elle est vendue l'équivalent de 8.100 euros, soit le prix d'un gros scooter.

En France, les normes sont plus sévères, notamment pour la sécurité, ce qui exige des équipements plus coûteux. Dacia n'a pas encore publié le tarif, mais la marque a annoncé que la voiture sera la plus accessible du marché, sous la barre des 15.000 euros. Quand on sait que le frein numéro un à l'achat d'une voiture électrique, c'est le prix, l'arrivée de la Dacia risque de chambouler le marché.

Un dispositif pour avertir les piétons

Renault va montrer une Twingo ZE. Si le modèle conserve son gabarit de petite citadine, la révolution se place sous le capot : il sera désormais 100 % électrique. Assemblée en Slovénie, la Twingo sera propulsée par un moteur de 82 chevaux, fabriqué, lui, sur le site de Cléon en Normandie. Elle pourra atteindre les 135 km/h avec une autonomie annoncée de 250 kilomètres. Un dispositif baptisé "ZE Voice" permettra au conducteur de diffuser des messages sonores aux piétons, lorsque le véhicule roule à 30 km/h.

Enfin, Volkswagen dévoile la nouvelle génération de sa Golf GTI, la huitième génération de cette bombinette qui a initié le genre en 1976. La voiture est sportive sans être bling-bling et dispose de 245 chevaux sous le capot.