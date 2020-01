Comment protéger la batterie de sa voiture quand il fait froid ?

publié le 25/01/2020 à 15:28

La batterie de notre auto en rade, c'est une situation bien énervante que l'on a tous vécu. Et figurez vous qu'en ce moment, on est au pic des pannes... À cause du froid ! Cela représente pas moins de 60 % des interventions des dépanneurs. C'est vrai, le froid sollicite davantage la batterie et nécessite un tiers de puissance en plus.

Pourtant nos batteries sont de plus en plus modernes et dites "sans entretien". Ce qui veut dire qu’on ne peut pas les entretenir. Au mieux, on peut en prendre soin. Quand j'étais enfant, mon père avait une solution radicale. En hiver, il enlevait carrément la batterie de sa 504 pendant la nuit pour la mettre dans la baignoire. Ce qui agaçait ma mère. Mais au moins il redémarrait sans problème.

Aujourd'hui c'est quasi mission impossible... Il n'est plus possible de débrancher sa batterie pour la recharger puisqu’elle alimente en permanence l’électronique embarquée. Aussi, pour les nuls en mécanique, voici deux conseils. D'abord rechargez complètement votre batterie, tous les 2 ou 3 jours selon l’intensité du froid. Il suffit de rouler au moins 25 kilomètres, de préférence sur autoroute, sans s’arrêter. Contrairement à ce que l’on croit, faire tourner longuement la voiture à l’arrêt ne sert pas à la recharger.

Ensuite, observer ce qu'on appelle les cosses, qui se trouvent sous la batterie. Souvent un dépôt d’une poudre blanchâtre se crée dessus. C'est du sulfate qui doit être éliminé car il ralentit la circulation du courant. Pour l'enlever, c'est très facile, il suffit de prendre une brosse métallique et cela peut redonner vie à la batterie.

Mais, en cas de panne, que faire ? Le système "P" comme "pousser" ou vous faire pousser par un voisin ou un ami. Cela suffit généralement mais attention, cette méthode ne fonctionne pas avec les boites automatiques. Dans ce cas-là, il existe le bon vieux câble. Il ne coûte pas cher - 20 euros en moyenne - et en plus, même si n’en avez jamais besoin, vous serez considéré comme un sauveur si un autre automobiliste est en panne.