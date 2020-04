publié le 08/04/2020 à 17:51

"Il y a sur certains fruits et légumes frais une forte augmentation (des prix). Ce que nous payons, c'est le prix de la qualité de la qualité française." À la sortie du Conseil des ministres, ce mercredi 8 avril, Bruno Le Maire a été clair : oui, le prix des fruits et légumes a augmenté en France durant cette épidémie du nouveau coronavirus Covid-19.

Le ministre de l’Économie a ainsi expliqué que "la fraise gariguette française est plus chère que la fraise espagnole, le concombre est deux à trois fois plus cher que le concombre néerlandais." Ce sont en effet ces produits de saison qui sont les plus touchés par la hausse des prix.

Le président de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD), Jacques Creyssel, a expliqué au Parisien que les fraises françaises sont 74 % plus chères que les ibériques. Laurent Grandin, le président de la filière Interfel, qui rassemble les métiers de la filière des fruits et légumes frais, explique plus globalement que les légumes venus du sud de l'Europe, "courgettes et tomates en tête", sont plus chers. Mais selon lui, cela vient d'une baisse de l'offre en raison du confinement de ces pays.