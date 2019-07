Concombre, Courgette, aubergine: les légumes de notre été !

publié le 16/07/2019 à 14:46

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Nos légumes d’été, les incontournables : les aubergines, les poivrons, les courgettes, il y en a pleins nos étals, nos supermarchés, nos jardins mais comment les choisir, comment les conserver, comment bien les cuisiner, on vous donnera des idées pour faire des tians de légumes, des soupes froides, des gratins…

Cuits ou crus il existe mille et une façons de les consommer. Ils sont présents toute l'année dans nos supermarchés mais le mieux est de les cuisiner à la bonne saison. En plus de leur goûts qui nous rappelle les vacances, les légumes d'été sont excellent pour la santé...

La courgette vous aidera à lutter contre le cholestérol et est très riche en magnésium. L'aubergine est un des légumes les moins caloriques. C'est également un excellent diurétique, car elle contient du potassium. Le concombre, très digeste et hydratant, se mange sans faim. Un conseil: il faut en abuser tout l'été.





Le coup de fil du jour

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, Xavier Mathias, ancien maraîcher, aujourd’hui producteur de plants et de semences bio, initie les jardiniers professionnels et amateurs à la permaculture, aux techniques potagères et défend un mode de vie plus connecté à la nature.

Son dernier livre: « La vie erotique de mon potager » paru en avril dernier aux éditions Terre vivante.



MOYEN_LIV_IMAGE_4249_1551193860

Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !



A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et une montre RTL !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !









SOS Luana

Vous avez besoin d’une idée de repas pour un événement particulier ou tout simplement pour égayer votre quotidien, heureusement il y a SOS Luana!







L'équipe de l'émission vous recommande Cuisine AZ