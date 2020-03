Compte personnel de formation : que pouvez-vous faire avec vos euros ?

publié le 01/03/2020 à 06:00

Depuis le 1er janvier 2019, les droits à formation acquis par les salariés sont crédités sur leur compte personnel de formation (CPF) en euros, et non plus en heures, comme précédemment. Censé faciliter leur utilisation par les ayant-droits,le CPF reste méconnu.

"Pour un salarié à temps plein, ou à temps partiel, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 500 € par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5.000 €", explique le site service-public.fr. Les professionnels libéraux et les professionnels non salariés acquièrent aussi des droits à formation, dans des conditions spécifiques.

Votre CPF est automatiquement crédité. Pour consulter le montant de vos droits à formation, vous pouvez vous rendre sur moncompteformation.gouv.fr. Vous pourrez alors procéder à votre inscription, en renseignant votre numéro de Sécurité sociale. Le CPF est plafonné à 5.000 euros TTC.

Pour les heures de droits individuels à formation (DIF) acquis avant 2015, vous devez saisir le solde de ces heures avant le 31 décembre 2020 directement en ligne sur votre compte formation. Le montant saisi fera l’objet d’un contrôle à la première demande de formation.

Que pouvez-vous faire de vos euros ?

Vous êtes seul juge de ce que vous souhaitez faire avec votre crédit. Votre employeur ne peut pas vous contraindre à utiliser votre crédit pour financer une formation qu'il aurait lui-même choisie. Bien sûr, vous ne pouvez l'utiliser que pour financer des formations.

Pour consulter l'offre de formations éligibles, vous pouvez vous rendre sur moncompteformation.gouv.fr. Vous trouverez le contenu et les objectifs de chaque formation, le lieu, la durée et le prix. Vous pouvez payer une partie de la formation avec votre CPF et compléter par vos propres moyens si le prix de la formation dépasse le montant disponible sur votre CPF.

Si vous souhaitez réaliser la formation sur vos heures de travail, vous devez informer votre employeur au moins 60 jours avant le début de la formation si elle dure moins de 6 mois et plus de 120 jours avant le début de la formation si elle dure plus de 6 mois. Votre employeur dispose alors de 30 jours pour vous notifier sa réponse, l'absence de réponse valant acceptation de sa part.