Formation professionnelle : le gouvernement lance jeudi une appli "révolutionnaire"

publié le 17/11/2019 à 11:52

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé ce dimanche dans la presse que le gouvernement lancera jeudi 21 novembre un site internet et une application sur smartphone axée sur la formation professionnelle. Cette application appelée "Mon Compte Formation" est censée être très facile à utiliser et permettra d'accéder à un grand nombre de formations.

Comment ça marche concrètement ? Il vous faudra rentrer votre numéro de sécurité sociale, automatiquement vos droits qui étaient stockés sur votre compte personnel de formation seront transférés dans cette nouvelle application. Vous aurez alors accès à un catalogue de stages. Selon le gouvernement, dès le lancement jeudi, 100.000 sessions de formations seront immédiatement disponibles.

L'application vous aiguillera ensuite pour choisir entre ces différentes formations Grâce à la géolocalisation vous pourrez repérer celles qui sont pas loin de chez vous. Vous pourrez les comparer en fonction de leur prix mais aussi des avis laissés par des personnes qui ont déjà suivi cette formation. Enfin, vous vous inscrivez et vous payez directement en ligne.

Quels sont les avantages de cette application ?

L'avantage c'est que ce dispositif va dépoussiérer un peu le système. Ce sera plus simple et plus rapide. Jusqu'à maintenant il fallait voir avec votre employeur, puis envoyer des dossiers en trois exemplaires. En simplifiant ce processus, le gouvernement veut encourager les Français à se former. En 2016, seulement 39% des actifs avaient suivi une formation.