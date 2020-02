publié le 07/02/2020 à 19:20

Le chiffre a de quoi inquiéter : près d’un million de jeunes, entre 16 et 25 ans, sont, d’une certaine manière, invisibles, ni en poursuite d’études, ni en emploi, ni en formation, selon les chiffres de la DARES, la direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques. La situation est particulièrement préoccupante pour la moitié d’entre eux puisqu'ils sont sortis du circuit depuis plus d’un an.

Ces jeunes cumulent les difficultés. Le plus souvent, ils sont peu ou pas diplômés, ont plus de 23 ans, et la grande majorité d’entre eux n’a ni BEP ni baccalauréat. Le contexte familial joue un rôle. Il y en a qui vivent tout seuls sans leurs parents, et d'autres qui ont des responsabilités : des jeunes, souvent des jeunes femmes, qui s’occupent soit d’un enfant, soit d’un parent malade. Une femme sur trois sans emploi ni formation, explique d'ailleurs que c’est parce qu’elle doit gérer son entourage qu’elle ne peut pas retrouver du travail.



Cette situation n’est pas forcément liée à un échec scolaire. Et il y a aussi ceux qui terminent leurs études et qui vont trouver du travail : ils sont sans rien, certes, mais depuis moins de trois mois. "Le nombre de jeunes sans emploi, sans études et sans formation est particulièrement élevé pendant les vacances scolaires, parce que c’est à ce moment-là que les jeunes sortent des études, et ils n’ont pas encore trouvé un emploi", explique sur RTL, Benjamin Nefussi, représentant de la DARES.

