Comment Intersport tente de faire face à Decathlon

Le groupe Intersport lorgne sur son concurrent Go Sport pour faire le poids face à Decathlon. Un pari compliqué : c'est un marathon et même une course sur un secteur à la taille critique.

Decathlon a bâti son empire avec un chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2019, plus de 12 milliards de dollars à échelle internationale. L'enseigne a développé ses marques propres qui permettent un excellent rapport qualité prix. Ses concurrents sont obligés de se positionner sur la vente de vêtements sportswear.

Le marché des magasins de sport est en train de se diviser en deux. Quand on va chez Decathlon, on est un sportif et on vient pour pratiquer son sport. Mais chez Intersport, on y va pour acheter une marque et porter un maillot ou une paire de chaussures pour tous les jours. Les grandes marques représentent 80% de ses ventes. Conséquence, Intersport vend aussi 35% à 40% de sa marchandise en promotion.

En 2010, Decathlon avait voulu limiter à 20% la présence de ces grandes marques en rayon. Son chiffre d'affaires avait chuté de 5%. Le marché des équipements de sport évolue entre des équipements très techniques et des vêtements très mode pour le sportswear. Les géants du luxe, Kering, Ballenciaga, Prada commencent à s'intéresser à cette clientèle.

Une ligne d'arrivée : Paris 2024

Go sport dans tout ça est au milieu de ces deux marchés. Il appartient au groupe Casino qui doit se séparer d'un certain nombre de marques pour rééquilibrer sa trésorerie. Il a déjà commencé à se désengager du sport en revendant sa marque Courir l'année dernière.

Le duel entre Intersport et Decathlon a une ligne d'arrivée : Paris 2024. Cela va être un formidable booster pour ce secteur du sport qui représente 1.200 milliards de dollars à échelle mondiale.

Lors de la Coupe du monde de 2018, Decathlon avait raté son année, alors qu'Intersport s'en état très bien sorti notamment parce que Decathlon avait choisi de réduire les grandes marques en rayons.

