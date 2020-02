Donald Trump (au centre), son épouse Mélania (à gauche) et le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite)

et AFP

publié le 24/02/2020 à 08:07

C'est son premier déplacement officiel dans le pays. Donald Trump est arrivé ce lundi 24 février en Inde, qui lui a préparé un accueil haut en couleurs, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Le président américain a atterri à l'aéroport international d'Ahmedabad (Gujarat, ouest), où il tient un grand meeting avec le Premier ministre indien Narendra Modi, dans le plus grand stade de cricket du monde, dont la construction a été achevée pour l'occasion, d'une capacité de 110.000 sièges.



Les autorités de la grande ville d'Ahmedabad, mise sur son 31 pour l'occasion, lui ont préparé un "road show" qui fera halte à l'ashram de Gandhi. Cet itinéraire de plusieurs kilomètres est jalonné d'immenses affiches célébrant l'amitié entre l'Inde et les États-Unis. Sur des estrades, des artistes vont réaliser des spectacles célébrant la diversité de l'Inde. Le dirigeant républicain a affirmé la semaine dernière que "6 à 10 millions de personnes" se presseront pour le saluer le long de ce parcours. Plus modestes, les officiels indiens attendent entre quelques milliers et dizaines de milliers de personnes.

Trump et Modi mettent en scène leur alchimie personnelle dans un contexte de frictions commerciales causées par leurs protectionnismes respectifs. En fin de journée, Donald Trump doit se rendre à Agra pour assister au coucher de soleil au Taj Mahal, avant d'aller à New Delhi où se dérouleront mardi des entretiens bilatéraux entre responsables indiens et américains.

Un rapprochement affiché ?

Cette visite d'État de deux jours est surtout l'occasion pour les États-Unis, d'un rapprochement avec un allié stratégique en Asie, à savoir un potentiel contrepoids à la montée en puissance de la Chine dans la région.

La venue de Donald Trump en Inde ne devrait pas être l'occasion d'annonces majeures. Les deux pays sont engagés dans un bras de fer commercial depuis l'année dernière mais, faute de terrain d'entente à ce jour, aucun grand accord commercial ne devrait être conclu lors de cette visite.