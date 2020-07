Barbecue : comment bien gérer la cuisson de sa viande ?

publié le 19/07/2020 à 07:32

C'est l'un des outils incontournables de l'été. Avec l'arrivée des beaux jours et la levée des mesures restrictives du confinement, de nombreux Français ressortent leur barbecue pour passer des moments conviviaux en famille ou entre amis. Mais pour ne pas décevoir vos convives et gâcher votre repas, il est important de préciser certains points pour réussir la cuisson de votre viande.

Tout d'abord, un barbecue ne peut être réussie sans un minimum de préparation, qui concerne notamment la gestion du feu. Deux solutions s'offrent à vous, soit vous fonctionnez au charbon et il faut alors au moins 40 minutes pour que les braises se forment, soit vous possédez une barbecue au gaz et dans ce cas, le chronomètre n'est pas votre ennemi mais il faudra veiller à bien gérer la hauteur des flammes.

Pour ceux qui fonctionnent au charbon, celui de bois épuré est favorable à celui de bois classique. Il faut également se montrer vigilant avec les allume-feux qui peuvent être dangereux en cas de mauvaise utilisation : il ne faut les utiliser que pour l'allumage, jamais pour raviver les flammes.

Une fois que votre feu est allumé, faites attention aux brûlures en manipulant et en alimentant le barbecue. Pensez à toujours placer une bouteille d’eau à proximité pour éteindre le feu rapidement si nécessaire et ne versez jamais d’alcool fort sur le feu.

Bien faire attention au temps de cuisson

Après une bonne préparation de votre foyer vient l'étape de la cuisson qui est la plus importante car si la viande est mal cuite, elle peut devenir dangereuse pour votre santé. Commencez donc par bien positionner votre la grille car sa hauteur, et le fait qu'elle ne soit pas trop près des flammes, reste un élément crucial pour avoir de délicieux aliments

Veillez ensuite à ne pas avoir de la viande trop grasse, car sa graisse pourrait couler sur les braises et provoquer des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments. Si vous trouvez les viandes grasses plus appétissantes, pensez donc à retirer le gras avant de les mettre sur le grill.

Il faut également faire attention aux différents temps de cuisson des viandes. Une côte de bœuf prend en général 20 minutes à cuire tandis qu'il en faut moitié moins pour une côtelette de veau ou d’agneau. Les brochettes (7 minutes) et les steaks hachés (6 minutes) restent les types de viande les plus rapides à faire cuire.

Enfin pour rendre vos viandes encore plus savoureuses, n'hésitez pas à ajoutez quelques herbes comme du thym ou des feuilles de laurier dans votre charbon. Cela parfumera votre viande avec subtilité. Vous pouvez également préparer votre viande en marinade : laisser votre viande reposer au moins 30 minutes avant de la mettre sur le grill lui permettra d'être protégée des flammes durant sa cuisson.

Les règles d'hygiène à connaître pour une bonne utilisation

Une règle d'hygiène élémentaire qu'on peut avoir tendance à oublier quand on fait un barbecue est de ne pas découper la viande crue dans le même plat que celui qui reçevra la viande cuite. C'est en effet le meilleur moyen de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette, et donc dans votre organisme, prévient Michel Cymes.



Une fois votre repas terminé, il est indispensable d’enlever les grilles et de nettoyer le barbecue après chaque utilisation, avec un volume de liquide vaisselle pour deux volumes d’eau chaude. Pour les grilles engraissées, le plus simple est de les frotter à l’aide d’une brosse métallique trempée dans de l'eau chaude.