publié le 04/08/2019 à 12:17

Avec ce beau temps, difficile de ne pas y succomber. Le barbecue est un peu LA star de l'été. Celle qui donne ce goût si spécial à vos poulets, sardines, merguez et bien d'autres encore. Le barbecue est aussi un moment pour se retrouver et passer du bon temps entre amis et ne doit pas être une source d’énervement et de stress.

Cela dit, un barbecue n'est pas si facile à gérer. Il requiert un peu plus de technique que de simplement cuire un steak à la poêle. C'est donc pour cela qu'on vous conseille avant tout de bien l'anticiper, surtout si vous avez un barbecue au charbon ou au bois. Dans ce cas, commencez une petite heure à l'avance car il faudra au moins 40 minutes pour que les braises se forment.

Car oui, pour les puristes du bois et du charbon, la base du barbecue c'est évidemment les braises et donc le feu. En effet, si vous possédez un barbecue au gaz, on vous laisse passer directement à l'astuce suivante. Mais pour vous qui vivez un véritable calvaire au moment d'allumer votre barbecue, ce qui suit va sûrement vous intéresser.

1. Le papier journal est le meilleur des allume-feux

Faire de bonnes braises n'est pas si compliqué, mais il faut connaître quelques bons gestes. Bien entendu, on vous conseille d'utiliser un charbon de qualité ou du bois bien sec, cela va de soi. Pour les allume-feux, choisissez les naturels. En plus de ne pas donner un goût à votre viande, ils dégagent moins de substances nocives. Mieux encore, utilisez le meilleur des allume-feux : le bon vieux papier journal.

Disposez votre charbon ou votre petit bois sur plusieurs boulettes de papier journal pas trop resserrées (pour laisser l'air circuler). Allumez votre papier journal avec une longue allumette et soufflez doucement sur les flammes jusqu'à ce que le charbon (ou le bois) prenne. Enfin, petite astuce si vous souhaitez vous distinguer du "barbecue lambda" : vous pouvez allumer votre feu avec des branches de lauriers ou des pommes de pin pour aromatiser vos viandes.

2. Bien positionner votre grille

Ça y est, vous avez des braises, on a envie de vous dire que le plus dur est derrière vous. Pour autant, il s'agirait de ne pas tout gâcher au moment de la cuisson. Avant de parler de cuisine à proprement parler, il y a quelques petites choses à respecter avant de mettre la viande sur le grill.

Attendez bien que tout le combustible se soit consumé en braises. Ce sont les braises et non les flammes qui doivent cuire les aliments. Espacez votre grille des braises d'environ 10 cm afin d'éviter tout risque de contact entre celles-ci et vos grillades. En effet, lorsque la cuisson se fait à température élevée, cela peut conduire à la formation de composés toxiques voire cancérigènes.



3. Attention à la cuisson

Place maintenant à la cuisson de vos grillades. Si la viande est mal cuite, elle peut devenir dangereuse pour votre santé. Commencez donc par bien la choisir. Si votre viande est trop grasse, de la graisse coulera sur les braises et provoquera des flammes et des fumées qui vont se traduire par des substances cancérigènes sur les aliments.



Le choix des papillotes est une alternative intéressante. Cette feuille d'aluminium rabattue permet une cuisson idéale, conserve le goût des aliments et empêche les aliments de brûler. Vous pouvez également préparer votre viande en marinade : laisser votre viande reposer au moins 30 minutes avant de la mettre sur le grill lui permettra d'être protégée des flammes durant sa cuisson.



Enfin, petite règle d'hygiène élémentaire : ne découpez pas la viande crue et les légumes sur la même planche, et ne réutilisez pas le plat qui a servi à transporter la viande crue pour recevoir la viande cuite. C'est en effet le meilleur moyen de transférer certains micro-organismes indésirables et pathogènes dans votre assiette, et donc dans votre organisme, prévient Michel Cymes.