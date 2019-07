Vins : "La France est le spécialiste mondial du rosé" selon un expert

publié le 21/07/2019 à 09:00

Le rosé est le vin star de l'été. Meilleur ami des apéritifs et des séances de barbecue, ce vin est de plus en plus consommé en France. Ses ventes ont augmenté de plus de 15% en quinze ans. La France est même le premier pays producteur et exportateur de vin rosé. Le pays "produit à peu près 35% du rosé dans le monde et c'est aussi le premier pays consommateur", précise Jérôme Baudouin, journaliste à La Revue du vin de France, invité ce dimanche 21 juillet de RTL.

Il assure que la "France est le spécialiste mondial du rosé". Derrière il y a d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou les États-Unis, mais de manière beaucoup plus marginale. Le rosé représente à peu près 32% de la consommation des vins, toutes couleurs confondues. "Un tiers des vins sont des rosés", assure Jérôme Baudouin. Une explosion de la consommation due à un rapport décomplexé avec le vin pour le journaliste.

"Avec le rosé, on est plus dans je 'j'aime ou j'aime pas', il y a ce rapport décomplexé. On le boit à l'apéritif, on le boit quand on veut", explique le journaliste à La Revue du vin de France. Il n'y a pas la même intellectualisation qu'on peut avoir avec un vin blanc ou un vin rouge. Pourtant il existe de très grands rosés, qui peuvent en plus vieillir. "Contrairement aux apparences,si la majorité des rosés sont à boire dans l'année car on sait qu'ils vont s'oxyder, les grands rosés, notamment les grands rosés de Provence, ont la capacité de vieillir plusieurs années et se bonifient", Jérôme Baudouin.

La Provence, le Languedoc-Roussillon et la Loire, premiers producteurs en France

Certains rosés haut de gamme peuvent durer dix ans. Aujourd’hui en France, presque toutes les régions font du rosé, même si cela reste le privilège de deux grands bassins : la Provence et le Languedoc-Roussillon et la Loire, qui sont les premiers producteurs en France. En 2019, la tendance est aux rosés de plus en plus clairs. Les Provençaux arrivent même à marketer la couleur. Les États-Unis sont après la France la deuxième région où on consomme le plus de rosé dans le monde.