publié le 03/06/2019 à 12:51

Un tragique accident au milieu d'une soirée entre amis. Dans la nuit de samedi à dimanche, une femme de 32 ans a tenté de cracher du feu en employant de l’essence mais elle s'est grièvement brûlée, notamment au visage, rapporte le quotidien régional L'Est Républicain. Les faits se sont déroulés à Charmes, une commune située dans le département des Vosges.



Il était environ 2h30 du matin lorsque les pompiers et les services de secours ont pris en charge la victime. La jeune femme a dû être sédatée à cause de la gravité de ses blessures.

Un hélicoptère du Samu Lorraine s’est ensuite posé sur le stade de la petite commune afin de transporter la victime vers le centre de traitement des grands brûlés de Metz-Thionville pour qu'elle y soit soignée. Une enquête, menée par les gendarmes, est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.